УПЦ МП не будет присоединяться к единой церкви в Украине (дополнено)

Собор епископов не только разорвал отношения с Константинополем, но и отказался объединяться с другими украинскими церквями

Украинская православная церковь Московского патриархата не намерена присоединяться единой Украинской поместной православной церкви после завершения процесса предоставления автокефалии.

Об этом говорится в постановлении Собора епископов УПЦ МП.

"Собор епископов отмечает, что процесс предоставления так называемого Томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины. При таких условиях вступления епископата, духовенства и мирян Украинской православной церкви к этим процессам считаем невозможным", – говорится в заявлении церкви.

В УПЦ МП также назвали незаконными действия Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии Украине и считают, что это приводит к глубокому церковному кризису в стране.

Как сообщалось, сегодня после Собора епископов в Киево-Печерской лавре, УПЦ МП заявила о разрыве отношений с Константинополем. Духовенство Московского патриархата пошло по пути Русской православной церкви из-за предоставления Украине автокефалии.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата принял позитивное решение по Украинской церкви, хотя сам Томос не был получен. Согласно решению, Вселенский патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса, а получит его Украинская церковь после завершения процесса объединения.

В то же время украинское духовенство в ожидании объединения церквей. Планировалось, что Объединительный собор пройдет 21 ноября, однако его перенесли и была названа новая дата. Отметим, что Объединительный собор будет состоять из 41 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев автокефальной церкви и 10 архиереев Московского патриархата. Но теперь не известно, будут ли присутствовать представители УПЦ МП и помешает ли объединения церквей их вероятное отсутствие.