В Верховной Раде появилось новое депутатское объединение "Внешняя трудовая миграция", о котором сообщил глава парламента на утреннем пленарном заседании.

"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины восьмого созыва межфракционного депутатского объединения "Внешняя трудовая миграция", – сказал спикер парламента Андрей Парубий.

Спикер сообщил, что руководителем этого объединения избран народный депутат Украины Бурбак Максим Юрьевич. Его заместителем будет депутат от "Народного Фронта" Михаил Хмиль. Напомним, что Бурбак также является главой фракции "Народный фронт" в Верховной Раде.

Напомним, вчера Верховная Рада взялась за создание Антикоррупционного суда. Народные депутаты прошли только 235 поправок из 1924. В парламенте объяснили, что будут рассматривать только те правки, по которым договорились с Венецианской комиссией.

Отметим, что вчера снова заговорили о проблемах с тем, как народные избранники ходят на работу. В Раде были шокированы отсутствием депутатов на заседании. Нардеп Борислав Береза даже призвал закрыть заседание парламента, чтобы не позориться перед народом Украины.