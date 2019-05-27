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В Верховный суд подали два иска из-за главы Администрации президента

27 мая, 17:29

В Украине продолжаются попытки убрать Андрея Богдана с должности главы АП

Андрей Богдан. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Андрей Богдан. Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

В Кассационный административный суд Верховного суда поступили два иска о противоправности назначения Андрея Богдана главой Администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа президента Украины (Владимира Зеленского) от 21.05.2019 года № 304/2019 "О назначении А.Богдана главой Администрации президента Украины", – говорится в сообщении суда.

Так, заявления были поданы 24 мая общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом (№ 9901/283/19 и № 9901/284/19).

Решения по данным искам будут вынесены в течение пяти дней со дня подачи.

Напомним, после вступления в должность президента Украины, Владимир Зеленский своими указами провел ряд кадровых назначений. Реакция на утвержденные кандидатуры со стороны оппонентов, экспертов и общественности разная: если одни фигуры восприняты в целом положительно либо нейтрально, другие вызвали критику или недоумение. Общее одно: их назначения не стали неожиданностью. Читайте подробней, кого привел во власть Зеленский.

Так, среди "новых лиц" оказался и Богдан. Заместитель министра юстиции Сергей Петухов объяснял, почему Богдану нельзя быть главой Администрации президента. По его словам, соратнику Зеленского запрещено занимать публичные должности до 2024 года, и сослался на закон об очищении власти.

В свою очередь у Зеленского назвали условия увольнения Богдана. Заместитель главы АП Руслан Рябошапка подчеркнул, что президент не может применять закон, который не соответствует Конституции.

А тем временем президент Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной Рады. Подробней в сюжете "Сегодня":


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Тег суд, иск, Богдан, администрация президента, верховный суд

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Сегодня

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