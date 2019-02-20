В вопросах освобождения моряков Кремль готов слушать кого угодно, кроме официальных лиц Украины – Полозов

Будут рассмотрены жалобы защитны всех четырех моряков

Фото: Getty Images

В вопросах освобождения моряков Кремль готов слушать кого угодно, кроме официальных лиц Украины – Полозов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa8/d37/5c6aa8d37bc8b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa8/d37/5c6aa8d37bc8b.jpg 2019-02-20T11:46:45+02:00 Политика Будут рассмотрены жалобы защитны всех четырех моряков

В среду, 20 февраля, суд в Москве рассмотрит жалобы защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении четырех военнопленных украинских моряков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский адвокат Николай Полозов.

"Сегодня, 20 февраля, апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрит жалобы защиты на постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении шестой четверки военнопленных украинским моряков: Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Олег Мельничук", – отметил он.

Кроме того, в эфире одного из украинских телеканалов Полов заявил, что в вопросах освобождения военнопленных Кремль готов слушать кого угодно, кроме официальных лиц Украины.

"Что касается переговорных процессов: пока Кремль не высказывал никакой позиции относительно освобождения военнопленных. Мало того, мы видим последовательную позицию Кремля в запрете на свидания с родными, близкими", – сказал Полозов.

Он также отметил нежелание общаться с официальными должностными лицами, в том числе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, которая приезжала в РФ в середине января и готова была увидеться как с моряками в московских СИЗО, так и с представителями российских властей.

"То же самое касается и разговоров об обмене из списка 23 граждан России, которые находятся в Украине, которые изъявили желание ехать обратно в Россию. Никаких действий по этому поводу российские власти не предпринимают", – констатировал адвокат.

Напомним, 8 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков, включая Андрея Опрыско.

К тому же, глава группы защиты украинских пленных моряков в России Николай Полозов сообщил о новой попытке оказания на них психологического давления в СИЗО "Лефортово". В частности, по его словам, несколько дней матроса катера "Никополь" Андрея Опрыско вызывали в следственный кабинет СИЗО, где ему в отсутствие адвоката задавали вопросы об условиях содержания, состояния здоровья и обстоятельств дела, а также предложили дать показания на других военнопленных. Украинец категорически отказался отвечать на вопросы незнакомца.

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