Тюремщики пытаются сломить пленных украинских моряков в "Лефортово"
Матросу "Никополя" Андрею Опрыско предложили дать показания на других военнопленных, сообщил Николай Полозов
Глава группы защиты украинских пленных моряков в России Николай Полозов сообщил о новой попытке оказания на них психологического давления в СИЗО "Лефортово".
В частности, по его словам, несколько дней матроса катера "Никополь" Андрея Опрыско вызывали в следственный кабинет СИЗО, где ему в отсутствие адвоката задавали вопросы об условиях содержания, состояния здоровья и обстоятельств дела, а также предложили дать показания на других военнопленных. Украинец категорически отказался отвечать на вопросы незнакомца.
"Это не первый случай оказания давления на Андрея Опрыско, около месяца назад к нему также приходили неизвестные с разговорами и вопросами. По согласованию с адвокатом, Андрей Опрыско подал заявление, что не желает иметь никаких бесед ни с кем без присутствия адвоката или консула", – пишет Полозов у себя в Facebook.
Он отметил, что это является нарушением третьей Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными". Кроме того, российские спецслужбы применяют и так называемую "внутрикамерную разработку", действуя в своих интересах сокамерников военнопленных.
"Все подобные факты нами тщательно фиксируются. Каждый военнопленный уведомлен своим адвокатом о своих правах и знает алгоритм действий, в случае возникновения ситуации с оказанием психологического давления подобного рода", – предупредил адвокат.
Напомним, 8 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков, включая Андрея Опрыско.
Как мы уже писали, ранее адвокат другого украинского моряка Андрея Эйдера сообщила о результатах его повторных анализов на гепатит.
Мы также писали, что ранее в этом месяце в ФСБ состоялся дополнительный допрос военнопленного моряка Андрея Драча.
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