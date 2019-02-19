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Тюремщики пытаются сломить пленных украинских моряков в "Лефортово"

Сегодня, 14:19

Матросу "Никополя" Андрею Опрыско предложили дать показания на других военнопленных, сообщил Николай Полозов

Андрей Опрыско
Андрей Опрыско. Фото: AFP
Тюремщики пытаются сломить пленных украинских моряков в "Лефортово" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bf3/ba2/5c6bf3ba2f335.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bf3/ba2/5c6bf3ba2f335.jpg Украина Матросу "Никополя" Андрею Опрыско предложили дать показания на других военнопленных, сообщил Николай Полозов

Глава группы защиты украинских пленных моряков в России Николай Полозов сообщил о новой попытке оказания на них психологического давления в СИЗО "Лефортово".

В частности, по его словам, несколько дней матроса катера "Никополь" Андрея Опрыско вызывали в следственный кабинет СИЗО, где ему в отсутствие адвоката задавали вопросы об условиях содержания, состояния здоровья и обстоятельств дела, а также предложили дать показания на других военнопленных. Украинец категорически отказался отвечать на вопросы незнакомца.

"Это не первый случай оказания давления на Андрея Опрыско, около месяца назад к нему также приходили неизвестные с разговорами и вопросами. По согласованию с адвокатом, Андрей Опрыско подал заявление, что не желает иметь никаких бесед ни с кем без присутствия адвоката или консула", – пишет Полозов у себя в Facebook.

Он отметил, что это является нарушением третьей Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными". Кроме того, российские спецслужбы применяют и так называемую "внутрикамерную разработку", действуя в своих интересах сокамерников военнопленных.

"Все подобные факты нами тщательно фиксируются. Каждый военнопленный уведомлен своим адвокатом о своих правах и знает алгоритм действий, в случае возникновения ситуации с оказанием психологического давления подобного рода", – предупредил адвокат.

Напомним, 8 февраля российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков, включая Андрея Опрыско.

Как мы уже писали, ранее адвокат другого украинского моряка Андрея Эйдера сообщила о результатах его повторных анализов на гепатит.

Мы также писали, что ранее в этом месяце в ФСБ состоялся дополнительный допрос военнопленного моряка Андрея Драча.

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Тег СИЗО, ФСБ, лефортово, пленные моряки, Опрыско

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