В вопросе Крыма не помогут ни США, ни ЕС: Лавров сделал новое заявление

Глава МИД РФ заявил, что вопрос украденного украинского полуострова окончательно закрыт

Фото: AFP

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос оккупации Крыма Россией окончательно закрыт и на него не сможет повлиять даже Запад. Об этом он сказал во время презентации документального сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России", сообщает пресс-служба МИД РФ.

Он назвал незаконный "референдум" на полуострове пять лет назад "свободным волеизъявлением" крымчан, которое осуществлялось в якобы "полном соответствии" с международно-правовыми нормами.

"Вопрос о "воссоединении" Крыма закрыт окончательно, нравится это кому-то или нет. Никакие декларации Вашингтона, Европейского Союза и НАТО не в состоянии изменить эту ситуацию – ни с правовой, ни с политической точки зрения. Более того, в последнее время полуостров регулярно посещают представители политических, общественных, деловых, культурных кругов зарубежных стран, в том числе европейских, которые могут своими глазами увидеть крымскую действительность, убедиться в твердой приверженности крымчан "свободно" сделанному ими выбору", – заявил Лавров.

Как мы ранее писали, в конце февраля в Киеве прошел международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", на котором выступали украинские и иностранные политики, дипломаты, общественники. Так, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.

Между тем агентство Bloomberg уже подсчитало убытки России за время аннексии Крыма. По этим данным, потери Кремля составляют 150 миллиардов долларов, большая часть которых из-за санкций США и Евросоюза. С 2014 года черный список лиц и российских компаний, на которых распространяются ограничения, достиг более 700.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. А вот тот же Аксенов признал, что захватом Крыма руководил лично Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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