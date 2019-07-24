Вакарчук избран главой партии "Голос"

Также стало известно, чем теперь будет заниматься Юлия Клименко, возглавлявшая партию

Фото: facebook.com/GolosZmin.

Председателем партии "Голос", которая по результатам выборов проходит в Верховную Раду, избран Святослав Вакарчук. Такое решение было принято по итогам сегодняшнего съезда партии, говорится на странице политической силы в Facebook.

"Святослав Вакарчук стал председателем политической партии "Голос". Сегодня съезд партии "Голос" выбрал Святослава Вакарчука председателем партии. Юлия Клименко, которая возглавляла "Голос", сосредоточится на работе над экономическим повесткой дня для "Голоса", – говорится в сообщении.

В партии также заявили, что продолжат развивать свою региональную структуру и мобилизовать своих сторонников, а также начинают готовиться к местным выборам.

"Теперь, после завершения избирательной кампании, я могу сосредоточиться на развитии партии "Голос". Я очень благодарен Юлии за ее работу по реорганизации партии, формирование избирательного штаба и руководства избирательной кампанией, благодаря которой "Голос" за два месяца с нуля стала парламентской партией", – сказал председатель политической силы.

Напомним, Центральная избирательная комиссия посчитала 99,6% протоколов, по итогам которых партия "Голос" заняла пятое место на выборах с 5,83% голосов, преодолев 5-процентный барьер для прохождения в парламент. Следите вместе с новостями "Сегодня" за данными ЦИК по результатам выборов Верховной Рады.

Отметим также, что сейчас складывается ситуация, что "Слуга народа" может обойтись и без коалиции в Раде – у президентской партии в парламенте набирается более 250 мест. Хотя для конституционного большинства "Слуге народа" в парламенте все же необходимы будут союзники.

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