Вакарчук после ухода из Рады поехал на фронт: фото с передовой

Член партии "Голос" Святослав Вакарчук после сложения депутатского мандата решил съездить на Донбасс и побывал на передовой.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Марьинка. Первая и главная линия фронта. Никто не может гарантировать, что враг не нападет. Ребята, которые здесь стоят, могут гарантировать, что мы будем отбиваться. Здесь, на передовой, после общения с ними, чувствуешь себя значительно спокойнее, чем в "белом шуме" из новостей", – написал политик.

Костенко, Рахманин и Вакарчук

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Народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко, который приехал в Марьинку вместе с Вакарчуком и лидером фракции Сергеем Рахманиным, рассказал, что они посетили позиции 79-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Когда-то имел честь служить в этой бригаде, а также не раз сотрудничали во время выполнения боевых задач на линии соприкосновения. Пообщались с бойцами и командирами … Ну и конечно были искренние слова благодарности и песни от Святослава", – написал он в Facebook.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июня Святослав Вакарчук заявил о сложении депутатских полномочий, подав заявление об этом в Верховную Раду. Кроме того, он обратился к своим недоброжелателям и попросил не трогать его нынешнюю команду. Однако уже тогда некоторые депутаты от "Слуги народа" заявляли, что не поддержат его уход из Рады, поскольку считают, что он должен до конца отработать свою каденцию.

18 июня Рада не поддержала сложение им депутатских полномочий, а на следующий день стало известно о его выходе из фракции "Голос". Но уже 26 июня он добился своего и на съезде партии был лишен депутатских полномочий. Тем не менее, он остается и дальше членом партии.

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