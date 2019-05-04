"Важно избежать вакуума власти": Зеленский написал письмо Парубию
Зеленский указал, что оптимальной датой инаугурации президента Украины должно стать 19 мая
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал письмо на имя председателя Верховной Рады Андрей Парубий назначения даты инаугурации.
Соответствующее письмо Зеленский продемонстрировал на своей странице в Facebook.
"В условиях внешней агрессии для нашей страны чрезвычайно важно избежать "вакуума власти" и обеспечить скорейшее вступление в полномочия новоизбранным президентом Украины". ... Предлагаю провести торжественное заседание для принятия присяги 19 мая", – говорится в письме.
Также Зеленский выразил надежду, что народные депутаты поддержат предложения его команды на заседании 14 мая, "ведь нам нужно работать, в том числе и с парламентом".
"Определенность крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично", - добавил Зеленский.
Напомним, сегодня в парламент пришел Владимир Зеленский для встречи с его руководством и лидерами политических сил для обсуждения назначения даты инаугурации и других вопросов, однако в Раду пришли не все главы фракций – они делегировали своих представителей или заместителей.
Также мы писали, что Зеленский озвучил результаты встречи в Раде по инаугурации. Депутаты и новоизбранный президент обсудили дату инаугурации и сошлись во мнении, когда парламент сможет определиться.
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