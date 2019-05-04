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"Важно избежать вакуума власти": Зеленский написал письмо Парубию

4 мая, 23:21

Зеленский указал, что оптимальной датой инаугурации президента Украины должно стать 19 мая

Фото: AFP

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский написал письмо на имя председателя Верховной Рады Андрей Парубий назначения даты инаугурации.

Соответствующее письмо Зеленский продемонстрировал на своей странице в Facebook.

"В условиях внешней агрессии для нашей страны чрезвычайно важно избежать "вакуума власти" и обеспечить скорейшее вступление в полномочия новоизбранным президентом Украины". ... Предлагаю провести торжественное заседание для принятия присяги 19 мая", – говорится в письме.

Также Зеленский выразил надежду, что народные депутаты поддержат предложения его команды на заседании 14 мая, "ведь нам нужно работать, в том числе и с парламентом".

"Определенность крайне важна и для народа Украины, и для иностранных гостей, которые уже выразили желание прибыть на торжества, и для меня лично", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня в парламент пришел Владимир Зеленский для встречи с его руководством и лидерами политических сил для обсуждения назначения даты инаугурации и других вопросов, однако в Раду пришли не все главы фракций – они делегировали своих представителей или заместителей.


Также мы писали, что Зеленский озвучил результаты встречи в Раде по инаугурации. Депутаты и новоизбранный президент обсудили дату инаугурации и сошлись во мнении, когда парламент сможет определиться.

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Тег выборы, письмо, инаугурация, Парубий, Зеленский, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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