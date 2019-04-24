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Принятие "языкового" закона: почему важно качество, а не сроки

Сегодня, 15:10

Политолог настаивает на качестве законопроекта, чтобы ни одна из политических сил не смогла его оспорить

Фото: Сегодня

В рассматриваемом Верховной Радой во втором чтении Законе об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного важна не скорость его принятия, а качество.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала политолог Олеся Яхно-Белковская. По ее словам, важны не сроки, а отсутствие противоречий в документе.

"Если этот закон будет принят впопыхах, и там не будут доработаны поправки, которые могут противоречить европейскому языковому законодательству или определенным позициям в Конституции Украины, то это будет гораздо хуже, чем то, что его могут принять чуть позже", – говорит политический эксперт.

Как считает политолог, важно ориентироваться на качество, чтобы ни одна из политических сил не смогла его оспорить или использовать в своей предвыборной программе накануне парламентских выборов.

"Важно, чтобы законопроект был качественным, чтобы те политические силы, которые против него, не смогли обжаловать его в Конституционном суде. Или же не использовали его на парламентских выборах", – добавляет Яхно-Белковская.

Напомним, в октябре 2018 года Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно государственный язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Подробнее читайте в статье: "Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты".

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснили, когда стоит ожидать решения Рады по украинскому языку и что может этому препятствовать.

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Тег Рада, украинский язык, принятие, правки, Яхно-Белковская, языковой закон

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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