Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,76
29,17
  1. Новости политики

"Ведут себя дипломатично и позируют на камеру": во дворе МИД поселились дикие утки

25 мая, 23:08

Елена Вус

Кулеба обратился к пользователям с просьбой придумать им имена

Во двор Министерства иностранных дел Украины прилетела пара диких уток.

Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба

"Ведут себя дипломатично, с удовольствием позируют на камеру. Ходят по двору, обустраиваются. В связи с этим мной принято решение оказать им дипломатические привилегии и иммунитеты, необходимые для счастливой утиной жизни и размножения", - написал он на своей страничке в Facebook.

Реклама

Министр отметил, что осталось только дать им имена.

В тренде
"Год войны Зеленского": "Свобода слова Савика Шустера" (полное видео)

Пользователи отреагировали мгновенно и под постом Кулебы появилось множество вариантов имен для пернатой семьи. Среди них: Грета и Тунберг, Карпо и Малашка, Дим и Кул, Дональд и Гага, Бонни и Клайд, ООН и Юнеско, Дипло и Матия.

Ранее мы писали о том, что на столичной Куреневке по дворам между жилых домов гуляют утки. Местные жители заметили птиц и сфотографировали их.

Реклама

А на территории водоканала в Черкассах пернатые уже успели вывести потомство. Работники предприятия наслаждаются соседством с перелетными птицами уже четвертый год. Чтобы птицам здесь было удобнее, для них построили домик и кормушку. Сначала утки жили на водоеме лишь несколько недель весной. Но когда увидели, как комфортно им обустроили территорию, решили остаться и на все лето.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

МИД утки МИД Украины Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Черновол заявила о еще одном уголовном производстве против нее из-за автомата
Черновол заявила о еще одном уголовном производстве против нее из-за автоматаПолитика
Политики, дипломаты и общественные деятели обратились к коллегам в США: Осуждаем враждебные провокации
Политики, дипломаты и общественные деятели обратились к коллегам в США: Осуждаем враждебные провокацииПолитика
Пистолет Glock, пропавший мобильный и открытое окно: что нужно знать об убийстве нардепа Валерия Давыденко
Пистолет Glock, пропавший мобильный и открытое окно: что нужно знать об убийстве нардепа Валерия ДавыденкоУкраина
Летний отдых: Турция может открыть границы для украинских туристов с 15 июня
Летний отдых: Турция может открыть границы для украинских туристов с 15 июняДругие страны
"Козлина ты": Андрей Богдан выгулял собачку в киевском зоопарке (видео)Политика
Нетаньяху пригласил Зеленского в Израиль: подробности телефонного разговора
Нетаньяху пригласил Зеленского в Израиль: подробности телефонного разговораПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...