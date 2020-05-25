"Ведут себя дипломатично и позируют на камеру": во дворе МИД поселились дикие утки

Во двор Министерства иностранных дел Украины прилетела пара диких уток.

Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба

"Ведут себя дипломатично, с удовольствием позируют на камеру. Ходят по двору, обустраиваются. В связи с этим мной принято решение оказать им дипломатические привилегии и иммунитеты, необходимые для счастливой утиной жизни и размножения", - написал он на своей страничке в Facebook.

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Министр отметил, что осталось только дать им имена.

Пользователи отреагировали мгновенно и под постом Кулебы появилось множество вариантов имен для пернатой семьи. Среди них: Грета и Тунберг, Карпо и Малашка, Дим и Кул, Дональд и Гага, Бонни и Клайд, ООН и Юнеско, Дипло и Матия.

Ранее мы писали о том, что на столичной Куреневке по дворам между жилых домов гуляют утки. Местные жители заметили птиц и сфотографировали их.

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А на территории водоканала в Черкассах пернатые уже успели вывести потомство. Работники предприятия наслаждаются соседством с перелетными птицами уже четвертый год. Чтобы птицам здесь было удобнее, для них построили домик и кормушку. Сначала утки жили на водоеме лишь несколько недель весной. Но когда увидели, как комфортно им обустроили территорию, решили остаться и на все лето.

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