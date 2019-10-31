Венгрия разблокировала декларацию НАТО по Украине: в Будапеште назвали причину

Петер Сийярто. Фото: REUTERS/Adriano Machado

Венгерские власти сняли вето с принятия заявления комиссии НАТО – Украина .

Об этом 31 октября венгерским СМИ сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. По его словам, Будапешт поменял свою позицию, поскольку в последний момент венгерские предложения к документу были учтены.

Накануне глава МИД Венгрии сообщил, что в ходе подготовки заявления Будапешт сделал ряд предложений, которые обязывали бы Украину обратить внимание на права венгерской общины на Закарпатье. Однако эти предложения приняты не были, в результате чего Венгрия наложила вето на документ.

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На следующее утра Сийярто заявил, что венгерские предложения внесли "в последнюю минуту, уже после официального дедлайна".

В НАТО отреагировали на данное заявление венгров, заявив, что блокировка итогового заявления после выездного заседания Североатлантического совета будет обсуждаться на встрече Комиссии НАТО – Украина. Заседание проходило 31 октября в рамках визита в Киев главного руководящего органа альянса.

Любопытно, что данное решение было объявлено в день визита президента России Владимира Путина в Венгрию, где он встретился с премьер-министром Виктором Орбаном. На совместной пресс-конференции глава венгерского правительства заявил, что "венгерское меньшинство в Закарпатском регионе страдает от дискриминации и живет под угрозой", и отметил, что его страна как член НАТО хотела бы решить эту ситуацию.

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