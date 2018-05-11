Венгры готовы изучать украинский язык: Гройсман на Закарпатье развеял опасения Венгрии

Между Украиной и Венгрией продолжается языковый скандал и премьер решил убедиться, как обстоят дела у школьников нацменьшинств

Премьер-министр Владимир Гройсман прибыл на Закарпатье и посетил одну из ужгородских школ. Об этом стало известно из сообщений в его Twitter-аккаунте.

"Сегодня на Закарпатье. Сразу по прилету приехали в Ужгородскую школу № 10 с венгерским языком обучения. С учителями поговорили о языке – все заинтересованы изучать и учиться на украинском. Люди не виноваты, что иногда нет для этого условий. Поэтому задача их создать – обеспечить учителей, школы", – сказал Гройсман.

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Глава правительства отметил, что в Закарпатской области более 20 тысяч детей учатся на языках национальных меньшинств – венгерском, румынском, словацком.

"Все они также знают украинский", – добавил премьер.

5 сентября Верховная Рада приняла реформу образования, основой которой является закон "Об образовании", который жестко раскритиковала Венгрия. Министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто считает, что этот закон сильно нарушает права венгерского меньшинства и "Украина этим самым якобы ударила Венгрию в спину".

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко защитил украинский закон "Об образовании", заявив, что Украина гарантирует нацменьшинствам право обучения на родном языке, но при этом изучение государственного языка является обязательным.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лица, принадлежащие к коренным народам, нацменьшинствам Украины, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.