Верховная Рада из-за коронавируса меняет план работы: подробности

Депутаты могут разве что собраться на внеочередное заседание парламента по коронавирусу

Верховная Рада изменила график своей работы и отменила проведение очередных пленарных заседаний до 3 апреля. Об этом сообщил на Согласительном совете с лидерами парламентских фракций спикер Дмитрий Разумков.

"Относительно графика работ Верховной Рады. Будет предложено изменить график. Верховная Рада не закрывается, она продолжить работать, однако мы меняем последовательность пленарных и комитетских недель и до 3 апреля мы переходим на режим работы в комитетах", – сказал он.

Разумков отметил, что обсуждал этот вопрос с представителями депутатских фракций и групп – все это предложение поддержали.

Однако депутаты могут собраться на внеочередное заседание парламента по коронавирусу.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях из-за ухудшающейся ситуации в мире из-за коронавируса спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил депутатам заграничные командировки. Также в связи с общенациональным карантином ограничительные меры введены и в Раде. Теперь в парламент пустят только нардепов и помощников. Читайте подробней о том, что будут делать политики и что они думают о ситуации с ограничительными мерами в материале "Коронавирус на границе: Рада уходит в Skype".

Напомним, в Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом. Лабораторно подтверждены пять случаев, один из которых закончился летальным исходом.

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