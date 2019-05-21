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Верховную Раду надо распустить: Зеленский назвал две причины

21 мая, 15:02

Президент считает, что украинцы сами оценили работу и вынесли приговор парламенту


Отсутствие парламентской коалиции и низкий уровень доверия украинцев к Верховной Раде – две причины, из-за которых президент Украины Владимир Зеленский хочет ее распустить.

Об этом он заявил руководству Верховной Рады и лидерам парламентских фракций и групп на встрече 21 мая в Администрации президента.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту – 4%. Это – оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я как гарант Конституции обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска – с 2016 года не существовало коалиции", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что участники встречи также обсудили вопрос проведения досрочных выборов. Как сообщили лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко и вице-спикер парламента Ирина Геращенко предварительно дата голосования может быть назначена на 21 или 28 июля.


Кроме того, была поднята тема внеочередного заседания Верховной Рады для принятия изменений в действующее избирательное законодательство, в частности об отмене мажоритарной системы и снижение проходного барьера до 3%.

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Тег роспуск, Верховная Рада, парламент, Зеленский, президент Украины

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