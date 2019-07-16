Верховный суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации Шария

Суд указал, что истцы имели возможность и время для подтверждения местонахождения Шария в Украине

Суд принял решение. Фото: Pixabay

Верховный суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты.

На сайте суда отмечается, что такое решение Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску Шария и политической партии "Партия Шария" к Центральной избирательной комиссии.

На сайте суда отмечается, что такое решение Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску Шария и политической партии "Партия Шария" к Центральной избирательной комиссии.

Суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении иска, исходил из того, что основанием для решения вопроса об отмене регистрации истца кандидатом в депутаты является письмо СБУ, в котором была указана дополнительная информация относительно последнего места жительства Шария, а именно то, что истец 24 января 2012 года выехал за пределы Украины и после этого на территорию Украины не въезжал.

Верховный суд согласился с этим решением.

Суд отметил, что согласно ст. 1 Закона "О гражданстве Украины" от 18 января 2001 года № 2235-III, непрерывное проживание на территории Украины – это проживание в Украине лица, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год – 180 дней. Не является нарушением требования о непрерывном проживании выезд лица за границу в служебную командировку, на учебу, в отпуск, на лечение по рекомендации соответствующего медицинского учреждения или изменение лицом места жительства на территории Украины.

Коллегия судей отметила, что соответствие гражданина установленным избирательным цензам, в том числе цензу оседлости, является одним из условий его правоспособности на участие в выборах и реализации пассивного избирательного права.

Коллегия судей установила, что истцы ни ЦИК, ни суду не предоставили доказательств в подтверждение информации о возвращении Шария на территорию Украины после 24 января 2012 года.

Имеющиеся в ЦИК документы, полученные от Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы, Министерства иностранных дел, также не содержали сведений по указанным обстоятельствам.

Суд указал, что истцы имели возможность и достаточно времени для того, чтобы подтвердить местонахождение Шария на территории Украины путем предоставления доказательств или информации относительно ведения им быта в месте проживания (деятельность, связанная с удовлетворением собственных материальных, социальных и культурных потребностей, в том числе, но не исключительно, даже о приобретении товаров или услуг), других доказательств в подтверждение проживания в Украине в течение последних 5 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", секретарь комиссии Наталья Бернацкая рассказывала, что Шестой апелляционный суд обязал комиссию зарегистрировать Шария и Клюева кандидатами в народные депутаты. В то же время Клюева и Шария уже хотят снять с выборов. Так, например, глава МВД Арсен Аваков подал в ЦИК обращение с утверждением, что Клюев отсутствовал в Украине последние пять лет.

А тем временем, после сообщений о регистрации экс-соратника Януковича и блогера кандидатами в депутаты, на Майдане устроили протест против Шария и Клюева. Смотрите об этом в видеосюжете:

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