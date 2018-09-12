Верховный суд России принял решение по Сущенко

В России Верховный суд подтвердил законность приговора украинскому политзаключенному Роману Сущенко, согласно которому он должен отбывать незаконное 12-летнее наказание в российской тюрьме. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании суда.

На предыдущее решение Московского городского суда защита украинца подала апелляцию, однако Верховный суд РФ отклонил ее в полном объеме.

Сущенко подчеркнул, что не согласен с решением суда и продолжит борьбу за свое освобождение, в том числе обратится с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Напомним, 4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы. Отметим, что российское гособвинение считает доказанной вину в "шпионаже" украинского журналиста и изначально просило суд приговорить его к 14 годам колонии строгого режима.

Сайт "Сегодня" также писал, как на приговор отреагировали в Украине. Представители украинской власти назвали этот процесс судилищем, которое не имеет ничего общего с законом, и считают, что это приговор не только украинцу, но гвоздь в крышку гроба Кремля.

Как известно, парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве еще в сентябре 2016 года. Сущенко обвинили в "шпионаже", а в ФСБ РФ заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.