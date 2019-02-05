"Верховный cуд установит истину": Порошенко заявил о "полной поддержке" Супрун
Президент напомнил, что Супрун – гражданка Украины
Верховный суд Украины "установит истину" в ситуации с Ульяной Супрун, которой суд запретил исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.
"Хочу подчеркнуть, что я как Президент комментировать решение суда по закону не имею права. Хочу подчеркнуть, что Супрун имеет полную поддержку Президента Украины... Но я не сомневаюсь, что реформированный Верховный суд установит истину", – сказал Порошенко.
Президент добавил, что Супрун – гражданка Украины, а также поблагодарил ее за помощь, которую он получает в вопросах введения сельской медицины.
Решение о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения вынес Окружной административный суд Киева по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука 5 февраля. Суд увидел "признаки очевидной противоправности" в том, что она занимает пост главы Минздрава в статусе и.о. больше, чем один месяц, хотя законом это не предусмотрено. При этом ей не запрещено выполнять полномочия первого замминистра здравоохранения.
В Минздраве сообщили, что сейчас "консультируются с юристами" по данному вопросу.
Супрун начала исполнять обязанности министра здравоохранения Украины 1 августа 2016 года. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины несколькими днями ранее – 27 июля.
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