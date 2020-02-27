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"Вероятно, станет премьер-министром": нардеп рассказала о встрече с Тигипко в лифте

27 февраля, 17:44

Сергей Мартынец

Нардеп задала вопросу Тигипко по возможному назначению, но не успела получить ответ

Бывший чиновник времен Януковича Сергей Тигипко с большой долей вероятности станет премьер-министром или вице-премьером. Такое мнение высказала народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская.

Она отметила, что пересеклась с кандидатом в Кабмин в Офисе президента, ехали вместе в лифте.

"На прошлой неделе я встретила Сергея Тигипко в Офисе президента в лифте. Он был с блокнотом, ручкой и в сопровождении двух уважаемых людей с ОПУ. О чем можно говорить с Тигипко в лифте? "Какими путями вы здесь?". "Работаем. Инвестиции привлекаем" (ответил Тигипко). "Вас уже можно поздравить?" (спросила она, намекая на возможное назначение). Но здесь лифт приехал. И я вышла на третьем, а Сергей Леонидович поехал на четвертый (где находится кабинет президента). Сергей Тигипко, вероятно, таки станет премьер-министром. Или первым вице-премьером с расширенными функциями. Пока (премьер-министр Алексей) Гончарук продолжит терять "еще один шанс", предоставленный президентом", – написала Василевская в Facebook.

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Как сообщали новости "Сегодня", в ряде СМИ появилась информация от источников в Офисе президента и правительстве, что якобы вице-премьер-министра – министра социальной политики Украины 2010-2012 годов Сергея Тигипко Зеленский хочет назначить премьер-министром. А источник в парламенте даже подтвердил, что такую кандидатуру депутаты поддержат.

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Сам президент Украины не опроверг и не подтвердил, действительно ли хочет назначить Тигипко в Кабмин, подтвердив лишь, что встречался с ним.

В свою очередь глава правительства Алексей Гончарук прояснил ситуацию со слухами о назначении Тигипко. Он отметил, что тоже встречался с ним, проводя собеседование на должности в Кабмин.

Смотрите видео, как Зеленский в январе отказал Гончаруку в отставке и дал еще один шанс:

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Сергей Тигипко премьер-министр Офис президента Ольга Василевская-Смаглюк

Источник: Сегодня

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