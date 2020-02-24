Вершбоу: Авторы "мирного плана" по Донбассу подыграли Кремлю

Представленный недавно на Мюнхенской конференции по безопасности "мирный план" с 12 шагами о прекращении войны на Донбассе резко раскритиковал бывший замгенсека НАТО, старший эксперт Atlantic Council Александр Вершбоу.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Он сетует на то, что в документе нет упоминания о России, как стране-агрессоре, и обвиняет разработчиков документа в повторении нарратива Кремля.

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"Крайне важно при каждой возможности напоминать: именно Россия продолжает агрессию против Украины. Определение конфликта как внутреннего, а не как проявления российской агрессии, – это была роковая ошибка, которая привела к очень негативной реакции – как западных друзей Украины, так и самих украинцев. Случайно или намеренно, авторы инициативы подыграли нарративам Кремля, что в Украине идет "гражданская война", что Россия не имеет никакого отношения к ней, что именно украинцы не могут решить свои внутренние разногласия. Когда мы точно знаем: Россия развернула в Украине войну. Точка", – заявил Вершбоу.

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Отметим, что британский подписант документа по Донбассу вице-президент инициативы Nuclear Treaty Initiative и бывший министр обороны Великобритании лорд Дез Браун заявлял, что это не был мирным план, а лишь рекомендации для улучшения ситуации на востоке Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", группа американских, европейских, российских, украинских экспертов и чиновников представила на Мюнхенской конференции новый "мирный план" по разрешению конфликта в Украине. Однако он уже нещадно критикуется со всех сторон из-за некоторых там положений, который играют на руку Кремлю. Так, например, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что "мюнхенский план" не учитывает международное право.

В свою очередь политолог, один из учредителей Украинского института будущего, Юрий Романенко в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" заявил, что для того, чтобы не обсуждали "мюнхенский план", Украина должна предложить свой. Подробней об этом смотрите на видео:

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