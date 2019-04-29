Вершбоу: НАТО сейчас не готово защищать Украину

Альянс очень четко сказал – Украина будет членом НАТО, но есть одна серьезная проблема

Александр Вершбоу. Фото: twitter.com/Defence24pl.

В НАТО четко дали понять, что готовы принять Украину в свои ряды, но не сейчас. Альянс не готов на данный момент решать вопрос защиты возможного нового союзника согласно статье 5 своего Устава о коллективной обороне. Об этом сказал в интервью сайту "Сегодня" бывший заместитель генсека НАТО Александра Вершбоу.

Он отметил, что Альянс очень четко сказал – Украина и Грузия будут членами НАТО, это очень четкое обещание, вот только на практике это довольно сложно осуществить.

"Это очень сложный вопрос, потому что он не только практический, но еще и политический и безопасностный. Ведь когда НАТО приглашает новых членов, он должен иметь ответ на вопрос: "Есть ли у вас стратегия защиты этих стран?". Можете ли вы применить статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне, если на Грузию или Украину нападут? Думаю, решения есть, но сейчас НАТО не на той стадии, чтобы их обсуждать. Отношения с Россией настолько плохие и конфронтационные, что большинство союзников хотят просто отсрочить проблему. Альянс не готов (решать вопросы защиты Украины – ред.), – сказал Вершбоу.

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По его словам, не только в Альянсе не готовы к союзничеству с Киевом, но и сама Украина, по его мнению, на сегодняшний день не соответствует стандартами НАТО.

"Вам еще нужно провести реформы у себя дома, которые наравне с реформами в секторе обороны, также являются обязательным условием для вступления в НАТО. Но я думаю, что Украина быстрее подготовится, чем НАТО. Поэтому Альянсу совсем скоро надо начинать искать решение проблемы", – подчеркнул экс-заместитель генсека Альянса.

Читайте полный текст интервью с Александром Вершбоу: "Трамп считает, что НАТО для Америки – плохая сделка".

Напомним, Киев продолжает делать шаги к вступлению в Альянс. Так, в начале апреля президент Петр Порошенко подписал важный документ о сближении Украины и НАТО. Речь идет о годовой национальной программе укрепления партнерства с Альянсом.

А тем временем разведка Объединенных сил на Донбассе ввела НАТОвскую технологию. Подробней смотрите на видео.

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