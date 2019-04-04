Порошенко подписал важный документ о сближении Украины и НАТО

В программе впервые вводятся показатели эффективности

Фото: president.gov.ua

Порошенко подписал важный документ о сближении Украины и НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/369/3e2/5ca3693e214c9.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/369/3e2/5ca3693e214c9.jpeg 2019-04-04T15:08:37+03:00 Украина В программе впервые вводятся показатели эффективности

Президент Украины Петр Порошенко одобрил Годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО. Об этом он сообщил сегодня в Facebook в поздравлении НАТО с 70-летием.

"Верю, что лондонский саммит НАТО есть именно тем случаем, когда союзники по достоинству оценят вклад Украины в защиту евроатлантического сообщества и начнут практическую дискуссию о предоставлении нашему государству ПДЧ. С верой в этом подписываю очередную годовую национальную программу укрепления партнерства между Украиной и НАТО", – отметил Порошенко.

Напомним, Кабинет министров Украины в январе одобрил проект указа Президента об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2019 год.

В правительстве отметили, что в ней впервые вводятся показатели эффективности – индикаторы выполнения, для эффективного продвижения и сближения с НАТО и выполнения необходимых для обеспечения эффективной, целенаправленной и планомерной работы для подготовки членства Украины в НАТО задач.

Напомним, ранее лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявил: "Украина станет членом ЕС и НАТО. Я верил в это пять лет назад, верю в это и сейчас" . Яценюк подчеркнул, что большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО:

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