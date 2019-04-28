"Трамп считает, что НАТО для Америки – плохая сделка": интервью с Александром Вершбоу

Когда НАТО приглашает новых членов, он должен ответить на вопрос: "Есть ли стратегия защиты этих стран?"

Дональд Трамп. Фото: AFP

По информации венгерских журналистов, Будапешт снова грозится заблокировать проведение Комиссии Украина-НАТО из-за принятого Верховной Радой закона о языке. Правда, официально Венгрия этого пока не подтвердила, но министр иностранных дел Петер Сийярто слов критики в адрес нового языкового закона не подбирал.

Тем временем в Черном море вблизи берегов Румынии проходят учения НАТО "Морской щит". В Альянсе не скрывают, что это своего рода ответ России на ее активность в Черном море, агрессию против украинских ВМС в конце ноября и милитаризацию Крыма. Но, по словам экспертов, этого недостаточно. НАТО, вместе с ЕС и США должны дать решительный ответ агрессивным действиям Кремля. Правда, никто из них, судя по всему, к этому еще не готов. Как и не готов Альянс принять Украину и Грузию в НАТО, так как, по словам бывший заместитель генсека НАТО Александра Вершбоу, не может ответить на вопрос о стратегии защиты Украины и Грузии от России. В интервью сайту "Сегодня" Вершбоу подвел итоги 70 лет существования Альянса, и рассказал, почему некоторые страны-члены НАТО не готовы решать проблемы с Россией.

- В этом году НАТО отмечает 70-ю годовщину своего основания. В декабре в Лондоне пройдет юбилейный саммит. Подводя итоги, назовите главные достижения и вызовы, с которыми столкнулся НАТО?

- Думаю, что на протяжении всей своей долгой 70-летней истории НАТО был достаточно успешным в адаптации к стремительно меняющимся обстоятельствам. Мы были свидетелями этого, когда закончилась "холодная война", когда мы устанавливали партнерские отношения для 14-ти стран, которые стали членами НАТО. Мы также пытались установить стратегическое партнерство с Россией, как и пытались урегулировать мировые кризисы, как, к примеру, во время интервенции сил НАТО в бывшую Югославию. Поэтому скорость адаптации является одним из отличительных признаков истории НАТО.

Вызов, с которым мы сталкиваемся сейчас, это возвращение к нашей изначальной визии защиты и сдерживания. Ведь после аннексии Крыма и военного вторжения на Донбасс Россия разрушила идею о стратегическом партнерстве. Думаю, мы достигли значительного прогресса, демонстрируя русским, что даже небольшая атака на страны Балтии или Польшу с рук им не сойдет. Но многое на этом фронте нам еще предстоит сделать. Нам также много нужно сделать, чтобы помочь Украине и Грузии повысить их способность себя защищать, чтобы снизить риски, ведь Россия очень хочет восстановить свое доминирование на постсоветском пространстве.

- Но при Трампе НАТО наоборот стал более слабым…

- С Трампом это своего рода парадокс. НАТО не просто силен, а с каждым днем становится все сильнее. И много чего в рамках НАТО со стороны США за время президентства Трампа продвигалось и было реализовано, в частности бывшим министром Мэттисом. Прошлогодний саммит НАТО в Брюсселе утвердил новую инициативу "четыре тридцатки" (к 2020 году у НАТО будет 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых судов, готовых к использованию меньше чем за 30 дней – Авт.), что также было идеей Соединенных Штатов. По большей части, конечно, Администрацией Трампа, поскольку лично сам Трамп достаточно скептически смотрит на НАТО. Трамп считает, что НАТО для Америки – плохая сделка. Он просто не понимает историю НАТО, и почему Штаты от этого только выиграли так же, как выиграли и их союзники. Поэтому всегда существует риск, что Трамп может внезапно изменить свою позицию, и сделать что-то такое, что просто нивелирует весь прогресс.

- Сейчас в НАТО нет конкретного лидера, я имею в виду Штаты. При Трампе США отошли от этой роли, а другие их место занимать не спешат.

- США больше не играют традиционно лидирующую роль. Раньше это делал Мэттис, но он ушел. В целом в Вашингтоне сейчас очень много вакантных позиций как раз по североатлантическим отношениям. А Европа в ситуации отсутствия американского лидерства плывет по течению, хотя им нужно показать, что они могут брать на себя ответственность, чтобы доказать Трампу, что они также могут вести НАТО, та и что НАТО – это вообще-то хорошая сделка. Но в целом лидерство должно также исходить и от Европы, а не только от Соединенных Штатов.

- Многие ошибочно думают, что НАТО должен противостоять лишь России, забывая о Китае. Пора бы уже начать обсуждение растущих вызовов со стороны Пекина.

- Дискуссий о Китае не так-то и много, а если вопрос и обсуждают, то только некоторые послы и министры в Вашингтоне. Есть очень конкретная проблема технологий 5G (беспроводные системы пятого поколения, которые смогут передавать гигантские объемы информации – Авт.), которые строит Китай. И.о. министра обороны США Патрик Шэнахан проделал большую работу, чтобы Европа нажала на кнопку "пауза" при принятии любых решений о покупке технологий 5G у Huawei, пока мы полностью не проанализируем все риски. Это первое, что горит.

Но мы также должны думать и о вызовах со стороны Китая в более широком контексте. И это не только Южное море или Северо-Восточная Азия. Эти вызовы имеют более глобальные масштабы: присутствие Китая в Африке, а "Новый шелковый путь" не ограничится только Азией, и может достичь Италии или Хорватии. То есть, нам нужно думать о последствиях, и о том, что мы можем сделать, чтобы укрепить наши отношения с центрально-азиатами или африканцами, прежде чем Китай займет там монопольную позицию.

- Ну, и, чтобы подытожить, поговорим о перспективе дальнейшего расширения НАТО. Кроме, конечно же, Черногории. Как Украине и Грузии преодолеть негласное вето России и вступить в НАТО?

- Альянс очень четко сказал, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Это очень четкое обещание. Но как это осуществить на практике? Это очень сложный вопрос, потому что он не только практический, но еще и политический и безопасностный. Ведь когда НАТО приглашает новых членов, он должен иметь ответ на вопрос: "Есть ли у вас стратегия защиты этих стран?". Можете ли вы применить статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне, если на Грузию или Украину нападут? Думаю, решения есть, но сейчас НАТО не на той стадии, чтобы их обсуждать. Отношения с Россией настолько плохие и конфронтационные, что большинство союзников хотят просто отсрочить проблему.

- То есть, НАТО не готов решать эту проблему?

- Да, Альянс не готов. Но не готова и Украина с точки зрения соответствия стандартам НАТО. Вам еще нужно провести реформы у себя дома, которые наравне с реформами в секторе обороны, также являются обязательным условием для вступления в НАТО. Но я думаю, что Украина быстрее подготовится, чем НАТО. Поэтому Альянсу совсем скоро надо начинать искать решение проблемы.

Напомним, на прошедшем недавно Киевском форуме безопасности лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призвал страны НАТО предоставить Украине план членства в Альянсе.

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