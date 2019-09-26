Вице-премьер: Никто не будет "разруливать" Донбасс за счет сдачи Крыма

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время переговоров с представителями Евросоюза и НАТО четко дал понять, что нельзя забывать об аннексии Крыма ради решения вопроса Донбасса. Об этом он сказал журналистам.

Он четко дал понять, что на международных площадках тема Крыма звучит регулярно и Киев постоянно напоминает об этом Западу.

"На каждой встрече с нашими коллегами из Европейского Союза и НАТО, которые я имел с момента своего назначения, я, в частности, говорил очень простую и четкую фразу: Украина никогда не признает Крым российским. Это вообще не может быть предметом каких-то переговоров и компромиссов. Мы будем поднимать этот вопрос и работать с нашими партнерами, чтобы вопрос Крыма оставался на международной повестке дня и не отходил в тень. Крым не может быть там разменной монетой: давайте там разрулим Донбасс, а на Крым согласимся. Нет! Нет! Еще раз – нет! Ни квадратный метр земли, моря не будет отдан агрессору. Это принципиальная позиция", – заявил Кулеба.

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Как сообщали новости "Сегодня", 25 сентября во время встречи с президентом глава украинского государства Владимир Зеленский объяснил Трампу, что Крым – это Украина. Он рассказал ему, какое это красивое место и что оно обязательно должно быть возвращено под контроль Украины.

Видео: Reuters

Недавно на заседании ОБСЕ в Варшаве, где обсуждали тему свободы слова и демократии, была поднята и крымская тема. Несколько стран выступили с четким заявлением, что Крым – это Украина. Американцы, канадцы и другие страны осадили пророссийских пропагандистов после их нелепого заявления о "российском Крыме".

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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