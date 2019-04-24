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Вице-президент США Майкл Пенс поздравил Зеленского

Сегодня, 02:41

В США ожидают сотрудничества с новой командой во главе с новоизбранным президентом

Фото: AFP

Официальный Вашингтон ожидает сотрудничества с новой командой во главе с избранным президентом Владимиром Зеленским для достижения основной цели – крепкой демократии в процветающей Украине.

Об этом шла речь во время беседы вице-президента США Майкла Пенса с Владимиром Зеленским.

"Сегодня я говорил с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой. Президент Соединенных Штатов и я с нетерпением ожидаем сотрудничества с его администрацией с целью поддержки сильной, демократической и процветающей Украины", - отметил Пенс в Twitter.

Между тем, выборы президента Украины, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, фактически подошли к финальному этапу, когда Центризбиркому осталось лишь собрать все протоколы "с мокрыми печатями".

Во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% ( 13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).


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Тег выборы, США, Зеленский, Пенс, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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