Вице-спикер Рады: Правительство формировал президент, а не парламент

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк во время онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности высказала мнение, что нынешнее правительство сформировано не парламентом, а президентом.

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Об этом сообщает пресс-служба КФБ.

"Если говорить откровенно, то парламент не принимал участия в формировании правительства. Его формировал президент", – сказала она.

Кондратюк подчеркнула, что качество многих кадровых назначений и законодательных инициатив власти "вызывает много вопросов относительно профессионализма". В то же время она отметила уникальность ситуации, которая сложилась после прихода к власти Зеленского.

"Впервые одной политической силой – партией "Слуга народа" – было сформировано монобольшинство, которое вместе с президентом и правительством взяло на себя всю полноту ответственности за ситуацию в стране и воплощение ожиданий общества … Более 60% людей считают, что страна движется не в том направлении. Это признак политического кризиса, который надвигается", – подчеркнула вице-спикер.

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Как сообщали новости "Сегодня", председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах Арсений Яценюк во время этой же дискуссии заявил, что в Украине должно быть широкое оппозиционное объединение, которое контролирует власть и не дает возможности изменить демократический и европейский протокол Украины.

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