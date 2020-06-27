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Виктор Ляшко устал от должности и хочет стать президентом Украины

27 июня, 22:52

Елена Вус Елена Вус

Главный санврач Украины не отказался бы и от должности мэра Киева

Замминистра здравоохранения Украины – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшкодопустил, что примет участие в президентских выборах в 2029 году.

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"Наверное, да. На следующих, наверное, баллотироваться не буду. А вот в 2029 году, возможно, да. Если не забудете фамилию Ляшко, потому что ковидную эпидемию мы точно преодолеем за этот период", – сказал он в интервью "ГОРДОН".

Также Ляшко признался, что не отказался бы и от должности мэра Киева.

"Я думаю, что мало кто бы сказал "нет" на такое предложение", - отметил он.

Между тем, Ляшко рассказал, что с каждым днем все сильнее ощущает истощение, однако готов работать до тех пор, пока это нужно государству.

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"Драйвит только то, что твои решения сегодня влияют на ситуацию и спасают жизни... Я буду здесь, пока требуется мое решение. Если будет человек, который готов меня заменить, и скажет: "Я готов принимать те решения, которые ты принимаешь, команда министерства это принимает", – я с радостью пойду отдохнуть или заниматься другим делом, которое будет поднимать Украину на более высокую ступень", - сказал он.

Также главный санврач Украины признался, что сейчас больше всего хотел бы преодолеть эпидемию коронавирусной болезни и хотя бы неделю провести с женой и ребенком без телефона.

Ранее Ляшко сделал пугающий прогноз по коронавирусу, а также объяснил, с чем связан значительный рост новых случаев заражения COVID-19.

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