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Умрут тысячи украинцев: Минздрав дал пугающий прогноз по коронавирусу

18 июня, 12:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сейчас Украина двигается по "желтому сценарию" распространения коронавируса

В настоящий момент в Украине зафиксировано 966 смертей от COVID-19, до конца года этот показатель может достигнуть 4 тысяч. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Поэтому не можем сказать, что у нас коронавирус имеет нулевую сезонность. Сейчас мы двигаемся по "желтому сценарию", умеренная сезонность. То есть, мы выходим на 4 тысячи умерших до конца года. Но эта сезонность не является в настоящее время конкретным и совершенным фактором. После ослабления карантина почему-то все почувствовали, что карантин отменили. Поэтому этот показатель может колебаться", – сказал Ляшко.

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Сценарии развития ситуации в Украине

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Но есть и другие сценарии. При "черном" развитии событий, когда карантин действует, но "мы внедряем карантинные меры не полностью и не в совершенстве", смертность от COVID-19 может достигнуть 7 тысяч. А "желто-зеленый" предусматривает, что бизнес выполнит все противоэпидемические нормы, люди будут носить маски, соблюдать дистанцию и так далее. В этом случае прогнозируют смерть около 2,5 тыс. человек.

Главный санитарный врач также подчеркнул, что если бы Украина вообще не вводила карантин, то уже 25 апреля в стране не хватало бы коек для больных.

"Нулевой" сезонности, по словам Ляшко, коронавирус в Украине не имеет. "Можем рассчитывать только на умеренную сезонность", – отметил он.

Также он допустил, что в Украине COVID-19 могут болеть порядка 132 тысяч человек.

"В среднем мы можем говорить, что где-то в среднем в Украине возможно потенциально болеет 132 тысячи человек. Но эти данные не являются подтвержденными. Это модельная ситуация", – отметил он.

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Напомним, главный санитарный врач также объяснил, с чем связан значительный рост новых случаев заражения коронавирусом.

Как известно, карантин в Украине продлили до 31 июля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Украина коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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