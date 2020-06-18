Ляшко назвал причину резкого всплеска коронавируса в Украине

Значительный рост новых случаев заражения коронавирусом в Украине связан с постепенным смягчением карантинных ограничений. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Первый этап смягчения (карантина) был у нас 12 мая, после этого мы говорили о втором, третьем и четвертом этапах. 25 мая открылся метрополитен и детские сады. 22 мая – общественный транспорт. Мы понимаем, что инкубационный период – 14 дней, но наибольшее количество случаев регистрируется в инкубационном периоде на 5-7 день, и мы четко видим тренды, после того, как Украина начала смягчать карантин и перешла к стратегии сдерживания, у нас началось рост количества случаев", – сказал он.
Отметим, Ляшко также назвал условия, при которых в Украине могут ужесточить карантин.
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Напомним, в Украине за прошлые сутки, 17 июня, зафиксировали 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный антирекорд по числу инфицированных в стране с начала эпидемии.
Всего в Украине, подтверждено 34 063 случаев COVID-19. Умерли 966 человек, выздоровели 15 447 инфицированных.
Карантин в Украине продлен до 31 июля.
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