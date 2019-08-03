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Виктория Гриб выиграла десятый суд, подтвердив победу в 105-м округе на Луганщине

Сегодня, 17:10

В округе бюллетени считали пять суток и трижды пересчитывали, но результат неизменен - победа представительницы "Оппозиционного блока"

Виктория Гриб выиграла десятый суд, подтвердив победу в 105-м округе на Луганщине Политика В округе бюллетени считали пять суток и трижды пересчитывали, но результат неизменен - победа представительницы "Оппозиционного блока"

В Луганской области в 105-м округе продолжается борьба за депутатский мандат. Апелляционный суд Донецкой области подтвердил честную победу кандидата от "Оппозиционного блока" Виктории Гриб над ее оппонентом – представителем "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергеем Медведчуком.

Решение суда свидетельствует, что голосование и подсчет голосов на участках прошли без нарушений, протоколы составлены по закону. Этот суд стал десятым из десяти, который выиграла представительница "Оппоблока".

По данным Центризбиркома, Виктория Гриб опередила своего главного оппонента на восемь процентов, то есть почти на 400 голосов избирателей.

"Окружная избирательная комиссия смогла отстоять свою позицию и подтвердить то, что выборы были законными и прозрачными. Мы можем констатировать, что Виктория Гриб выиграла в округе №105", – прокомментировал адвокат, представитель ОИК №105 Валентин Скиба.

Напомним, как сообщали новости "Сегодня", после выборов в Верховную Раду были поданы десятки исков. Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук рассказала, что в большинстве случаев требуют истцы в своих жалобах.

Отметим, в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду . Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией . В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

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