Вилкул: "Медицинская реформа" – чудовищный эксперимент над украинцами

Оппозиционер заявил, что за последние несколько лет стоимость лекарств постоянно увеличивалась

Фото: opposition.com.ua.

Вилкул: "Медицинская реформа" – чудовищный эксперимент над украинцами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ad9/fb7/5c7ad9fb72d85.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ad9/fb7/5c7ad9fb72d85.jpg 2019-03-02T21:32:00+02:00 Политика Оппозиционер заявил, что за последние несколько лет стоимость лекарств постоянно увеличивалась

"За прошлый год сердечные, обезболивающие и жаропонижающие выросли больше, чем на 20%. А в больницах … лекарств нет. Да и к качеству тех медпрепаратов, которые закупают, есть очень большие вопросы. Многие из них запрещены в США и в Канаде", – сказал Александр Вилкул во время встречи с жителями Харькова во время посещения одной из аптек города, сообщает сайт Оппозиционного блока.

Оппозиционер заявил, что за последние несколько лет стоимость лекарств постоянно увеличивалась. По его данным, только за 2018 год основные наиболее популярные лекарства подорожали на 20 % и более. В 2019 году рост цен будет продолжаться, уверен оппозиционер. Согласно его информации, в новых контрактах с аптеками поставщики уже заложили подорожание медикаментов от 4 до 20 %.

Для экономии украинцы все чаще покупают лекарства за рубежом, заверил парламентарий. Там эти препараты можно купить на 20 – 30 % дешевле, чем в Украине, подсчитал нардеп.

"Это очень плохо, мое мнение, потому что я пенсионерка. Пенсия маленькая, а лекарство очень дорогое. А мы болеем, уже пенсионеры, да и не то, что пенсионеры – все болеют. Поэтому это очень плохо. Надо делать что-то с этим", – аргументировала пенсионерка из Харькова.

Программа "Доступные лекарства" также не способна покрыть потребностей украинцев, считает Вилкул. В бюджете на 2019 год на эту программу заложено финансирование в размере прошлого года – 1 млрд грн, привел цифры депутат. Хотя, даже по расчетам Минздрава, эта сумма покрывает от 40 до 60 % от необходимого, подчеркнул он.

В 2019 году расходы на здравоохранение предусмотрены в размере 98,1 млрд грн, что составляет 2,5 % ВВП, напомнил оппозиционер. При этом, согласно рекомендациям ВООЗ, финансирование сферы здравоохранения следует поддерживать на уровне 7 % от ВВП, акцентировал политик.

Также Вилкул заявил о необходимости отмены начатой властью медицинской реформы. По его мнению, так называемая "медицинская реформа" – чудовищный эксперимент над украинцами, который делает медицину платной и неподъемной для людей, а также, как показала практика, заключается в закрытии больниц и увольнении врачей. Такой подход фактически легализует отказ государства от закрепленного в Конституции права граждан на бесплатную медпомощь, разъяснил свою позицию Вилкул.

Программа Александра Вилкула предусматривает "отмену медицинской реформы и переход на модель страховой медицины". Подобный проект Вилкул успешно реализовал еще в 2003 году на крупных предприятиях Днепропетровской области, которые тогда возглавлял. Сейчас этот опыт может быть успешно распространен на всю Украину.

"Мы исправим эту ситуацию, введя страховую медицину. Дети, бюджетники и пенсионеры получат страховку за счет государства – бесплатно, а работники предприятий – за счет средств этих предприятий", – сказал Александр Вилкул.

Ранее Вилкул объяснил Супрун, какой должна быть страховая медицина в Украине.

Также Вилкул рассказал, за чей счет нужно списать долги украинцев за "коммуналку" .

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