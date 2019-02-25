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Вилкул рассказал, за чей счет нужно списать долги украинцев за "коммуналку"

Сегодня, 13:32

Госпредприятия имеют безумные прибыли, которые разворовываются, говорит политик

Фото: vilkul.ua
Фото: vilkul.ua.
Вилкул рассказал, за чей счет нужно списать долги украинцев за "коммуналку" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/090/c91/5c6090c912ad4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/090/c91/5c6090c912ad4.jpg Новости Госпредприятия имеют безумные прибыли, которые разворовываются, говорит политик

В эфире ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот, премьера которого состоялась на канале "Украина", народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул рассказал, за чей счет нужно погасить долги украинцев за жилищно-коммунальные услуги.

"Долги нужно списать за счет самой системы госпредприятий, которые принадлежат народу. Платить должны те, кто сделал тарифы в три раза выше их обоснованности. Это безумные прибыли, которые имеют госпредприятия и разворовываются коррупционным путем. Деньги нужно отдать людям, но работать это будет только при комплексном подходе", – заявил Александр Вилкул в эфире ток-шоу "Главная тема. Выборы".

В то же время, эксперт по вопросам энергетики, экс-руководитель пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины" Валентин Землянский отметил, что такое решение может быть очень опасным.

"А как быть с людьми, которые платили? Как с социальной справедливостью? Мало того, что мы платили, из наших налогов начислялись субсидии, а долги тех, кто не платил, параллельно росли. Плюс к этому, за счет этих же денег произойдет списание? Весьма неоднозначное решение. Логика состоит в том, что лучше было бы не платить? Поле чудес. Это создание прецедента и очень опасно", – пояснил он.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, в свою очередь, отметил, что нынешняя цена на газ для украинцев – несправедливая.

"Где украинцам взять деньги, чтобы оплачивать четырехзначные суммы в платежках? Зарплаты и пенсии повысить, а коммуналку понизить. Когда человек с пенсией в 2 000 грн получает платежку с суммой в 4 000 грн, он просто не может заплатить. И цена на газ для населения на сегодняшний день попросту несправедливая. Мы должны платить за немецкий газ, но зарплаты и пенсии у населения – украинские. В Германии выше зарплаты в 15 раз. Это самообман, который ведет к коллапсу ЖКХ и грабежу людей", – заявил он.

Ранее сообщалось, что лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко объяснила, почему ее обещания по поводу газа "реальные".

Напомним, в пятницу, 22 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина" стартовало ток-шоу с Еленой Кот "Главная тема. Выбор" . В эфир команда проекта готовит девять выпусков, которые будут выходить по пятницам в 21:00, и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.

Так, в эфире ток-шоу кандидаты в президенты Украины и представители их штабов ответят на наиболее острые социальные вопросы. Что даст монетизация субсидий, кто получит деньги и для чего? Можно ли снизить тарифы и за счет чего? Когда в Украине появятся современные больницы? Как создать новые рабочие места и привлечь инвестиции? Как преодолеть безработицу и зарплаты "в конвертах"? Каковы перспективы индексации пенсий? Как сделать систему образования такой, которая сможет ответить на базовые запросы будущего? Нужен ли Украине рынок земли и какой?

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Тег ЖКХ, коммуналка, вилкул, задолженность

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