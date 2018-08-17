Визит Путина к Меркель: немецкий журналист объяснил причину

Сегодня, 11:12

Главная задача хозяина Кремля – смягчить санкции Запада против России

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Целью визита Владимира Путина к Ангеле Меркель является попытка президента РФ убедить канцлера ФРГ в том, что не стоит ужесточать санкции Европы против России, введенные за оккупацию Крыма.

Об этом известный немецкий журналист Борис Райтшустер рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Сейчас обострилась ситуация в связи с решением США ввести более жесткие санкции. Поэтому главная задача Путина – убедить Меркель и всю Европу не ужесточать санкции, а лучше их вообще смягчить. Это главная задача, которая стоит перед визитом президента России в Германию", – говорит журналист.

Комментируя вопрос "Сегодня" о двойственной ситуации, когда Меркель поддерживает санкции против РФ из-за действий Кремля в Украине, однако Германия поддерживает строительство российского газопровода "Северный поток – 2", идущего в обход Украины, Райтшустер заметил:

"Я уже устал понимать и объяснять себе позиции Ангелы Меркель. Это какой-то постоянный зигзаг. Было время, когда мне казалось, что у нее правильная позиция. Но я уже не берусь говорить о позиции Ангелы Меркель. Я не могу сказать, за что и против чего Ангела Меркель во внутренней и во внешней политике. Ее сложно понять".

"Скорее всего, она за сохранение власти любой ценой, за выруливание политики в этом направлении. Последние 13 месяцев я не вижу большого соперничества с Путиным", – добавил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин летит к Меркель поговорить об Украине и Сирии. Встреча состоится уже завтра, 18 августа, в замке Мезенберг

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Если бы я был Путиным, я был бы доволен Меркель": интервью с немецким журналистом".
переговоры, Путин, Меркель, Райтшутер

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Источник:

"Сегодня"

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