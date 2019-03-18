"Хватает только на пропитание и одежду": Аксенов признал ухудшение жизни в Крыму

Наибольшая проблема – это высокие цены на лекарства и еду, а в больницах не хватает толковых специалистов

Сергей Аксенов. Фото: Facebook

"Хватает только на пропитание и одежду": Аксенов признал ухудшение жизни в Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f77/27e/5c8f7727ecbc1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f77/27e/5c8f7727ecbc1.jpg 2019-03-18T12:47:38+02:00 Крым Наибольшая проблема – это высокие цены на лекарства и еду, а в больницах не хватает толковых специалистов

После пяти лет российской оккупации Крыма ситуация на полуострове только ухудшилась. Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов отметил и рост цен на лекарства, и что у людей нет денег ни на что, кроме как на еду, а российский бизнес отказывается заходить на полуостров.

По его словам, одной из проблем и оккупационных "властей" является дефицит профессиональных кадров и за пять лет оккупации не с кем был сформировать профессиональную команду.

"Ядро, костяк команды есть, но вопрос в сложных и тяжелых условиях работы. Достаточно сказать, что текучка кадров ежегодно в органах власти составляет от 600 до 800 человек", – сказал Аксенов.

В то же время оккупанты признают, что на полуострове растут цены, людям становиться все тяжелее, а российский бизнес, банки не заходят на полуостров из-за международных санкций.

"Главный вопрос — это рост цен на лекарственные препараты, продукты питания. Тех мер государственного регулирования, которые сегодня существуют, явно недостаточно. Надо учитывать крымскую ситуацию: из-за санкций к нам не заходит ни одна крупная российская торговая сеть, ни один крупный российский банк, что могло бы создать конкуренцию на рынке. Стоимость по всем направлениям — лекарственные препараты, продовольствие, строительные материалы — отличается от цен материковой части России. К сожалению, сегодня нет программ по бюджетникам, каких-то мер соцподдержки. Средние зарплаты ниже, чем в частном секторе. Это не дает возможности ни квартиру купить, денег хватает только на пропитание и одежду. А уровень нагрузки колоссальный. При этом работа зачастую требует нестандартных подходов и решений. Есть проблемы в сфере медицины, где не хватает порядка 600 так называемых узких специалистов. Такие же проблемы в других субъектах", – рассказал предатель Украины.

Как сообщалось, агентство Bloomberg со ссылкой на исследование британского аналитика Скотта Джонсона обнародовало статью об экономических потерях России за пять лет аннексии Крыма. Отмечается, что российский бюджет обеднел на 150 миллиардов долларов, а вот аналитики самого агентства считают, что потери могли составить 6% экономики.

Ранее в так называемом "Минфине Крыма" рассказывали, сколько Россия тратит на оккупированный Крым. Так, за январь-июль 2018 года доходы консолидированного "бюджета" Крыма составили 89,1 млрд российских рублей (36,94 млрд гривен), из них 58,8 млрд (24,3 млрд гривен) – "безвозмездные поступления" от России.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. А вот тот же Аксенов признал, что захватом Крыма руководил лично Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Хватает только на пропитание и одежду": Аксенов признал ухудшение жизни в Крыму". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.