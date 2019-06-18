Визит в Германию: Зеленский встретится с Меркель и Штайнмайером

Президент Украины уже находится в Берлине и даже поделился ожиданиями от будущих переговоров

Фото: AFP

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Берлине проведет встречи с высшим руководством Германии.

Так, глава украинского государства во дворце Бельвю (резиденция президента ФРГ – ред.) проведет переговоры с немецким лидером Франком-Вальтером Штайнмайером.

Планируется, что канцлер германии Ангела Меркель встретит Зеленского в 12:30. Политики проведут рабочий обед и обсудят двусторонние отношения, состояние выполнения Минских договоренностей, процесс реформ в Украине и тому подобное.

Также в планах президента Украины встречи председателем Бундестага (немецкого парламента) и ведущими представителями немецкого бизнеса.

Читайте также Зеленский пригласил Макрона посетить Украину

Отметим, что последний раз Зеленский и Меркель общались по телефону 24 мая. Тогда они обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне. Отдельное внимание было уделено развитию ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса. Президент и канцлер подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата.

В то же время украинский лидер, находясь в Германии, уже дал интервью немецким СМИ, и рассказал, чего ожидает от переговоров с канцлером.

В свою очередь глава МИД Германии Гайко Маас подчеркнул, что Берлин хотел бы оказать Зеленскому поддержку в том, чтобы "исполнились надежды украинцев". "Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир".

Также глава МИД ФРГ добавил, что Германия будет требовать "конструктивного вклада от России, например, освобождения захваченных украинских солдат".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Визит в Германию: Зеленский встретится с Меркель и Штайнмайером". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"