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Визит в Германию: Зеленский встретится с Меркель и Штайнмайером

18 июня, 09:13

Президент Украины уже находится в Берлине и даже поделился ожиданиями от будущих переговоров

Фото: AFP

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Берлине проведет встречи с высшим руководством Германии.

Так, глава украинского государства во дворце Бельвю (резиденция президента ФРГ – ред.) проведет переговоры с немецким лидером Франком-Вальтером Штайнмайером.

Планируется, что канцлер германии Ангела Меркель встретит Зеленского в 12:30. Политики проведут рабочий обед и обсудят двусторонние отношения, состояние выполнения Минских договоренностей, процесс реформ в Украине и тому подобное.

Также в планах президента Украины встречи председателем Бундестага (немецкого парламента) и ведущими представителями немецкого бизнеса.

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Отметим, что последний раз Зеленский и Меркель общались по телефону 24 мая. Тогда они обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне. Отдельное внимание было уделено развитию ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса. Президент и канцлер подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата.


В то же время украинский лидер, находясь в Германии, уже дал интервью немецким СМИ, и рассказал, чего ожидает от переговоров с канцлером.

В свою очередь глава МИД Германии Гайко Маас подчеркнул, что Берлин хотел бы оказать Зеленскому поддержку в том, чтобы "исполнились надежды украинцев". "Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир".

Также глава МИД ФРГ добавил, что Германия будет требовать "конструктивного вклада от России, например, освобождения захваченных украинских солдат".

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Тег Германия, визит, Меркель, Зеленский, штайнмайер

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