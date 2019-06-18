Встреча Зеленского с Меркель: чего ожидает президент от переговоров с канцлером

Глава государства рассчитывает на поддержку Германии

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Германии и, в частности, немецкого канцлера Ангелы Меркель. Об этом он рассказал в интервью Das Bild.

"Канцлер Меркель является сильной личностью с бесспорным авторитетом и огромным опытом. Украинцы надеются, что Ангела Меркель, как влиятельный европейский и мировой авторитет, поможет моей стране противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Мы уверены, что политика санкций должна оставаться, пока не будет восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины", − заявил глава государства.

Зеленский отметил, что рассчитывает на поддержку Меркель в вопросах реформ и защиты территориальной целостности.

Напомним, сегодня, 18 июня, в Берлине Зеленский встретится с канцлером Ангелой Меркель, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и представителями деловых кругов ФРГ.

Как мы писали ранее, Зеленский отметил особую роль Франции и Германии в урегулировании ситуации на востоке Украины, в частности в рамках "нормандского формата". А также подчеркнул, что Германия и Франция поддерживают главный приоритет каждого украинца – прекращение огня на Донбассе. Об этом Зеленский сказал после встречи с Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Как сообщали "Сегодня", 24 мая состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Собеседники обсудили первые мероприятия в рамках поддержки активного политического диалога на высоком уровне, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отдельное внимание было уделено развитию ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса. Зеленский и Меркель подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках Нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении.

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