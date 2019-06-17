Зеленский встретился с президентом Франции Макроном

Глава государства после встречи с украинцами в Париже прибыл на переговоры в Елисейский дворец













Глава украинского государства Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президента Украины и его супругу встретила президентская чета Франции с почетным караулом, после чего главы государств отправятся на переговоры в Елисейский дворец.

Отметим, что после окончания переговоров Макрон и Зеленский выйдет на совместную пресс-конференцию, которая запланирована после 16:30 по местному времени. После этого в планах президента Украины посещение Сената Франции и встречи с французскими политиками.

Напомним, с президентом Франции Эммануэлем Макроном украинский лидер уже успел увидеться еще во время избирательной кампании в Украине. На тот момент еще кандидат в президенты Украины приехал в Париж вместе со своей делегацией. Позже Зеленский рассказывал, что ему понравилась встреча с Макроном.

Отметим, что сегодня сразу после прилета в Париж украинский лидер отправился в крупнейший в Европы кампус стартапов Station F. Зеленский встретился с украинскими стартаперами, которые представляют там свои проекты. Глава государства пообещал, что в Украине в будущем также найдут большое здание для молодых гениев и их разработок.

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