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Визит Североатлантического совета НАТО в Украину перенесен: названа причина

9 июля, 12:56

Климпуш-Цинцадзе рассказала, когда теперь представителей Альянса ждать в Украине

Фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze
Фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze.

Североатлантический совет НАТО перенес запланированный в июле визит в Украине на осень. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, в рамках этого визита должен был приехать и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Североатлантический совет должен был приехать 9-10 июля, и в связи с нашими выборами они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре. Пока окончательной даты нет, но мы ориентируемся на октябрь", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Верховная Рада поддержала проект постановления о проведении сессии ПА НАТО в Украине в 2020 году. В следующем году в Киеве состоится ряд мероприятий, в частности пленарное заседание, заседания комитетов, протокольных мероприятий, ознакомительных визитов и тому подобное. Ожидается прибытие до 600 иностранных гостей.

А тем временем на днях представители Альянса встречались с российской стороной. На заседании Совета НАТО-Россия подняли вопрос российских войск в Украине. Представителям России напомнили, что ее войска зашли на чужую территорию без разрешения.

Смотрите также интервью сайта "Сегодня" с Иванной Климпуш-Цинцадзе: "Требования по второму траншу макрофина надо выполнить до конца сентября":


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Тег НАТО, визит, Столтенберг, Климпуш-Цинцадзе

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Источник:

УНИАН

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