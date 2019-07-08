Включите головы: Зеленский обратился к украинцам по поводу телемоста в Россией

Глава государства обратился и к украинцам, и к журналистам и объяснил причину "новой провокации"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост Украины с Россией дешевым и опасным пиар ходом перед выборами. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое опубликовал офиса президента в Facebook.

Новость дополняется...

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Включите головы: Зеленский обратился к украинцам по поводу телемоста в Россией". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"