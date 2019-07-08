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Включите головы: Зеленский обратился к украинцам по поводу телемоста в Россией

8 июля, 12:28

Глава государства обратился и к украинцам, и к журналистам и объяснил причину "новой провокации"


Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост Украины с Россией дешевым и опасным пиар ходом перед выборами. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое опубликовал офиса президента в Facebook.

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Тег Россия, украинцы, Зеленский, телемост, обращение

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