Включите головы: Зеленский обратился к украинцам по поводу телемоста в Россией
Глава государства обратился и к украинцам, и к журналистам и объяснил причину "новой провокации"
Президент Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост Украины с Россией дешевым и опасным пиар ходом перед выборами. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое опубликовал офиса президента в Facebook.
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