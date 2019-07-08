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За телемост с Россией могут наказать и телеканалы, и провайдеров: в Нацсовете сообщили детали

8 июля, 12:03

Ольга Герасимьюк объяснила, когда Нацсовет сможет принять меру в случае проведения телемарафона с россиянами

Фото: Сегодня

Национальный совет по телерадиовещанию готовит реакцию на анонсированный телемост с Россией, однако будет принимать меры против украинского телеканала и провайдеров по факту эфира с российским пропагандистским телеканалом "Россия-24". Об этом рассказала первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк.

По ее словам, провайдеры рискуют получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии провайдера за трансляцию телемоста с телеканалом "Россия 24", а украинские телеканалы – санкции за нарушение отраслевого законодательства.

"Украинское законодательство предусматривает штрафные меры для тех, кто распространяет этот сигнал, для провайдеров, о чем им напоминаем. К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил. Нацсовет, однако, будет реагировать на нарушения в эфире, если он состоится. Хочу надеяться на то, что журналисты не станут совершать профессиональное самоубийство и обслуживать циничных политиков. Нацсовет имеет право реагировать исключительно на факт. Сегодня у нас есть только сообщения в соцсетях, ролик, распространенный российским телевидением и сообщение на сайте канала. Но Нацсовет может реагировать на распространение информации исключительно в эфире телеканала", – сказала Герасимьюк.

В то же время Нацсовет не может еще до телемоста запросить информацию о планах эфира, так как это может быть трактовано как цензура.

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Отметим, что о телемосте объявил на российском телеканале известный пропагандист Дмитрий Киселев. Он заявил, что пройдет это в рамках программы "Надо поговорить" 12 июля, а в пример он привел телемост между США и СССР, который состоялся в разгар напряженных между странами отношений.

"Старшее поколение помнит, сколько неожиданным и захватывающе интересным стал первый советско-американский телемост с участием простых людей СССР и США. Вели тот формат с нашей стороны Владимир Познер, с американской Фил Донахью. Незабываемо. Так вот сейчас — то же самое, но сегодня между Россией и Украиной", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", спикер Верховной Рады Андрей Парубий обратился в СБУ из-за телемоста с Россией. Он призывает не допустить эфира с российскими пропагандистами, а также просит Нацсовет "разобраться" с лицензией одного из украинских телеканалов.

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Тег Россия, штраф, телемост, провайдеры, Нацсовет, NewsOne

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Источник:

Интерфакс-Украина

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