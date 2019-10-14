Зеленский прибыл на передовую в зону ООС и наградил бойцов: фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на передовую в зону операции Объединенных сил, где поздравил бойцов с Днем защитника и вручил награды отличившимся военнослужащим.

Также он выступил с речью, в которой назвал события в стране "шоковой терапией" для Украины.

"Потерять часть территории и потерять тысячи украинцев, [получить] аннексированный Крым и начало войны на Донбассе — это все было шоковой терапией. Такие потрясения являются определяющими, моментами истины, когда у народа есть два пути – навсегда исчезнуть или родиться второй раз, несмотря ни на что, на зло врагам, подняться на ноги, стряхнуть пыль, усмехнуться и сказать: "Не дождетесь", – заявил президент.

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Зеленский добавил, что Украина будет защищать свое право оставаться унитарным государством.

"Наша Конституция говорит, что Украина — независимое, суверенное, унитарное и демократическое государство. И, если кто-то не согласен и хочет поспорить, то ему придется иметь дело с вами — нашими защитниками, защитниками с большой буквы", — подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил военных за то, что они хранят "мирный сон в украинских городах и селах".

Ранее Президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу заявил, что и дальше стоит на позиции окончания войны на Донбассе, а о переговорах по Донбассу и разведении сил четко дал понять – никакой сдачи национальных интересов Украины. Об этом он заявил во время выступления на торжествах по случаю Дня защитника Украины.

Зеленский отметил, что там полностью должен прекратиться огонь, все пленные должны вернуться, российские войска должны быть выведены, а контроль над границей должен перейти Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский во время пресс-марафона назвал главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровское и Золотое не будут "разводиться".

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