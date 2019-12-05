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Владимира Зеленского поместили на обложку Time

5 декабря, 16:59

Декабрьский выпуск одного из самых популярных американских СМИ выйдет с фотографией президента Украины

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: Официальный сайт президента Украины

Один из выпусков популярного американского журнала Time выйдет с фотографией украинского президента Владимира Зеленского на обложке.

Статья Саймона Шустера The Man in the Middle (дословно "Человек посередине"), в которой Зеленский признался, что не доверяет своему российскому коллеге Владимиру Путину, станет главным материалом номера. Он выйдет в свет 16 декабря, однако о содержании статьи уже сообщили на сайте журнала.

Фото: time.com

"Украинский президент Владимир Зеленский о том, каково это – быть зажатым между Путиным и Трампом" - так звучит подзаголовок материала.

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Статья основана на интервью, которое Владимир Зеленский ранее в этом месяце дал западным СМИ, среди которых был и Time.

Man in the middle является понятием из компьютерной безопасности – это вид кибератаки, когда злоумышленник вмешивается в канал передачи связи между двумя собеседниками, перехватывает и изменяет их сообщения по своему усмотрению.

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Напомним, что первую леди Украины Елену Зеленскую также решили поместить на обложку популярного издания – изображение жены президента украсит декабрьский номер Vogue UA.

В октябре Владимир Зеленский провел не совсем обычное мероприятие – пресс-марафон, в ходе которого в течение 14 часов отвечал на все вопросы, которые задавали ему украинские и иностранные журналисты. Свой вопрос успел задать и корреспондент "Сегодня". Как это проходило, читайте в материале на нашем сайте.

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Time Владимир Зеленский обложка газета киевская

Источник: Сегодня

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