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Зеленский рассказал, доверяет ли Путину

2 декабря, 12:00

Глава государства отметил, что он даже украинским политикам не может верить

/ Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский заявил, что накануне саммита в "нормандском формате" никому не доверяет, и президент России Владимир Путин не исключение.

Об этом он рассказал в интервью Time и еще трем западным СМИ.

"Я никому не доверяю. Я скажу вам честно. Политика не точная наука. Вот почему в школе я любил математику. Все в математике было ясно для меня. Вы можете решить уравнение с неизвестной, с одной неизвестной. Но здесь все неизвестное, в том числе политики в нашей стране. Я не знаю этих людей. Я не могу понять, из какого теста они сделаны. Вот почему я думаю, что никто не может иметь никакого доверия. У каждого просто есть свои интересы", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос, доверяет ли он Путину накануне "нормандских" переговоров.

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Кроме того, он назвал важными предыдущие переговоры с российским лидером в телефонном режиме, поскольку удалось вернуть часть узников Кремля.

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Фото: AFP

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский также рассказал, о чем будет говорить с Путиным в Париже. По его словам, контроль над границей с Россией на Донбассе является краеугольным камнем урегулирования ситуации.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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