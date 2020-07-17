"Власть нужно менять": партия "Голос" уходит в оппозицию (видео)

Глава партии "Голос" Кира Рудык заявила, что ее политическая сила уходит в оппозицию к действующей власти. Об этом она сказала во время выступления с парламентской трибуны.

"Мы пришли в парламент для того, чтобы быть создателями. Создавать правила и творить процессы, которые будут работать. Мы пришли, чтобы использовать этот шанс, каждую его минуту, на благо нашей страны. Мы пришли с большой надеждой и большими планами", – сказала она.

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Депутат отметила, что за год политическая сила увидела, что монобольшинство ("Слуга народа") изменило ценностям, которые декларировало. Более того, она считает, что представители действующей власти не тянут даже на начальников отделов, которых бы ни одна компания не взяла к себе на работу, но их назначают министрами.

Также политик отметила, что на улицах задерживают активистов, и работой депутатов стало брать на поруки тех, кого несправедливо осуждают

"Мы пришли защищать свободу и проводить реформы. Но сейчас мы постоянно боремся с ложью. Ложью о том, что существует кадровый голод. О том, что в Украине существует вопрос о государственном языке. Ложью, которая постоянно уничтожает любой конструктив. Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее изменить. Партия "Голос" переходит в оппозицию к существующей власти. Наша надежда и ваша надежда только на нас самих", – заявила Рудык.

Видео: "Голос"

Как сообщали новости "Сегодня", недавно мы показывали фото, как член партии "Голос" Святослав Вакарчук после ухода из Рады поехал на фронт. Бывший нардеп встретился с военными, спел песни.

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