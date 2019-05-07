Вместо посла – временно поверенный в делах: что будет после ухода Йованович

Следующим послом США в Украине будет республиканец, считает эксперт

Фото: Pixabay

Украина на определенный период может остаться без посла в связи завершением дипломатической миссии Мари Йованович в нашей стране и отсутствием новой кандидатуры в США.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-международник Антон Кучухидзе.

По его словам, пока неизвестно имя дипломата, который займет место Йованович.

"Сейчас инсайдов нет, и в СМИ никакой информации не встречается. И, учитывая то, что этот процесс вяло идет, то в Украине будет временно поверенный в делах, а не посол", – предположил Кучухидзе.

Эксперт связывает это как с внутри-, так и внешнеполитической ситуацией в США.

"Есть системный вопрос. Госдеп имел определенные кадровые вопросы по наполняемости при президенте Трампе. Некоторые дипломаты чуть ли не бойкот устраивали. И, объективно говоря, если бы Украина была в приоритете внешнеполитических интересов США, то, понятное дело, такой бы ситуации (с неопределенностью, кто станет следующим послом США в Украине. – Ред.) не было", – дополняет эксперт-международник.

Но, по мнению Кучухидзе, это не значит, что Украина останется без внимания США. Ведь есть само посольство и другие люди, которые регулярно занимаются украинским вопросом.

"Это вещи сугубо дипломатические. Но, в целом, мы не выпадаем из глобальной карты мира, из повестки дня США. Политика поддержки не заканчивается. Есть посольство. Есть Курт Волкер, отдельный человек, который занимается вопросом Украины. Есть Помпео", – считает он.

Впрочем пока неизвестно, кто займет место посла США в Украине. Но, как предполагает Кучухидзе, скорее всего, это будет кто-то из республиканцев.

"По поводу будущего Йованович, то, если будет воля американского истеблишмента, ее могут оставить. Но там есть конфликт по линии республиканцы-демократы. Все-таки это посол, назначенный демократами в период демократов. И об этом американские СМИ много пишут. Объективно, стоит ждать кого-то из республиканцев. Это будет хороший специалист по Украине, по России, по СНГ", – суммирует эксперт.

Ранее сообщалось, что Йованович 20 мая завершает работу в Киеве. Посол экстренно отбыла в Вашингтон для консультаций. В ближайшую субботу, 11 мая, она должна прилететь в Украину, а 20 мая, о чем уведомили в понедельник всех дипломатов посольства, Йованович вернется в Вашингтон. До назначения нового главы дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять временный поверенный, кандидатура которого еще не определена.

Также сообщалось, что в Госдепартаменте подтвердили, что посол США в Украине покидает свой пост.

В 2016 году Мари Йованович сменила Джеффри Пайетта на посту посла США в Украине. Теперь президент США Дональд Трамп выдвинет на эту должность кандидатуру, которая должна получить одобрение Сената Конгресса.

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