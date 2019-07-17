Внеочередное заседание Рады не предусмотрено законом: Парубий ответил Зеленскому

Андрей Парубий направил президенту ответное письмо и объяснил, в каком случае можно собрать Раду

Андрей Парубий / Фото: nfront.org.ua.

Спикер парламента Андрей Парубий ответил на требования президента провести внеочередное заседание Верховной Рады. Он объяснил главе государства в ответном письме, что такой заседание Рады не предусмотрено законом и можно созвать внеочередную сессию. Об этом он написал на свое странице в Facebook.

"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь регламент Верховной Рады предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады", – написал он.

Парубий объяснил, что последнее пленарное заседание 10 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, и у него есть единственная предусмотренная законодательством возможность – созвать по требованию президента внеочередную сессию Верховной Рады.

"Обратился к президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями закона", – подчеркнул глава парламента.

Как сообщали новости "Сегодня", руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка рассказал, какие задачи определил Зеленский депутатам на внеочередное заседание Рады. Он перечислил три главных законопроекта, на принятие которых еще до выборов рассчитывает глава государства.

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