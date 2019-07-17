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Внеочередное заседание Рады: у Зеленского определили задачи депутатам

17 июля, 13:33

Если 18 июля депутаты соберутся в парламенте, то они должны будут рассмотреть три важных законопроекта

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Президент Владимир Зеленский уже обратился к Верховной Раде провести внеочередное заседание 18 июля, а заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка рассказал, какие законопроекты депутатам представят на рассмотрение. Об этом он сказал на брифинге.

Так, например, одним из важнейших вопросов станет законопроект о внесении изменений в закон об Антикоррупционном суде, чтобы этот орган сосредоточился на дела по топ-коррупционерам.

"У них (народных депутатов – ред.) есть достаточно времени, чтобы завтра собраться на это заседание. Очевидно, что небольшое количество судей (Антикоррупционного суда – ред.), а в первой инстанции это будет всего 25 судей, они элементарно не справятся с большим количеством дел. Это приведет к тому, что организация, которая является чрезвычайно важной составляющей в антикоррупционном механизме, не будет работать", – сказал Рябошапка.

У Зеленского также настаивают на принятии закона о наказании за незаконное обогащение, который Верховная Рада даже не рассматривала в сессионном зале.

"Второй законопроект касается незаконного обогащения. Ранее президент говорил, что одним из его ключевых приоритетов является антикоррупция. Законопроект о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также о введении гражданской конфискации незаконно полученных доходов является одним из наиболее эффективных инструментов в борьбе с коррупцией. Этот законопроект не был принят раньше, когда его президент вносил в парламент. Сейчас у парламента есть последний шанс исправиться и доказать, что он способен дать в руки антикоррупционным органам эффективные инструменты", – отметил заместитель главы Офиса президента.

Кроме того, как сообщил Рябошапка, Зеленский требует рассмотрения законопроекта, которым предлагается отсрочить штрафы для "евробляхеров".

"Третий законопроект появился в повестке дня президента совсем недавно. Во время одной из региональных поездок главы государства к нему обратилось много людей, которые говорят о том, что с 24 августа к тем людям, которым не удалось вовремя растаможить автомобили на так называемых еврономерах, будут применены очень значительные штрафные санкции. Это может привести к серьезным проблемам с соблюдением прав человека. В связи с этим президент обратился к парламенту, который отсрочит применение штрафных санкций к тем людям, которые не успеют растаможить автомобили на еврономерах. Предложение пока звучит об отсрочке применения штрафных санкций на 90 дней", – пояснил Рябошапка.

Как сообщали новости "Сегодня", НАБУ и САП просят Раду принять антикоррупционный законопроект Зеленского. Антикоррупционеры выступили с обращением к народным депутатам и указали на одну проблему для Антикоррупционного суда.


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Тег Рада, Зеленский, законопроекты , внеочередное заседание, Рябошапка

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Источник:

УНИАН

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