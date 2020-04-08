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  1. Новости политики

Внеочередное заседание Рады перенесли

8 апреля, 20:43

Елена Вус

Нардепы соберутся, ориентировочно, в понедельник

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что внеочередное заседание парламента планируется провести в понедельник, 13 апреля.

Об этом говорится в его комментарии, размещенном на Youtube-канале телеканала "Рада".

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"К сожалению, внеочередное заседание чуть было перемещено во времени, оно состоится, ориентировочно, в понедельник. Мы планируем, что это будет понедельник", – сказал Разумков.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что внеочередное заседание парламента может состояться на этой неделе – в четверг или в пятницу. По его словам, ключевым вопросом остаются изменения в бюджет.

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Как известно, Верховная Рада 30 марта на внеочередном заседании не приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год. Эти правки были разработаны с учетом обновленного макроэкономического прогноза на 2020 год и предусматривают сокращение расходов государственной сметы.

А о том, как Верховная Рада в условиях пандемии бросилась спасать отечественный бизнес, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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бюджет Верховная Рада правительство заседание коронавирус Дмитрий Разумков COVID-19

Источник: Сегодня

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