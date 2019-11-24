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Во сколько обойдется содержание депутатов в 2020 году: названы суммы

24 ноября, 16:26

Новый созыв парламента увеличил себе бюджет на следующий год в сравнении с 2018 и 2019 годами

Скриншот

Скриншот

Более двух миллиардов гривен выделят на содержание народных депутатов в 2020 году. Такой бюджет на следующий год Верховная Рада приняла недавно, и он будет больше, чем в 2018 и 2019 годах.

Об этом пишет "Опора".

На компенсацию проезда по территории Украины предусмотрено на одного депутата 90 тыс. грн (7,5 тыс. в месяц). А вот командировочные будут не такими уж и щедрими – "всего" 800 грн в месяц.

Содержание помещений депутатов в избирательных округах обойдется в 2 тыс. в год, плюс 670 грн год – на расходы, связанные со встречами с избирателями.

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В целом расходы на одного депутата в 2020 году вырастут в сравнении с 2018 и 2019 годами (для прошлого года парламент не принимал отдельную смету, а пользовался принятым документом 2018 года).

Для осуществления законодательной деятельности парламента в 2020 году выделяется 1,43 млрд грн. В эту сумму входят оплата труда, закупка товаров, оплата услуг (кроме коммунальных) и др. (В 2018 и 2019 годах было 1,12 млрд грн.)

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На обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады предусмотрено 883,5 млн грн. Сюда входят: оплата труда аппарата ВР, закупка товаров и услуг, содержание автотранспорта, управление административными зданиями, функционирование столовой и т. п. (в прошлом и в этом году – 815,35 млн грн).

На освещение деятельности Рады на 2020 год заложено 76,4 млн грн, из них на телеканал "Рада" – 51,7 млн грн, газету "Голос Украины" – 24,2 млн грн.

Общая сумма бюджета Рады на 2020 год составляет 2,037 млрд грн.

Как сообщали новости "Сегодня", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков хочет увеличения зарплат депутатов. Глава парламента объяснил, почему большая зарплата у депутатов – это полезно для государства.

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