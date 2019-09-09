Во время обмена пленными французское издание назвало Киев российским

/ Фото: president.gov.ua

В субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемых лиц. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленных моряки и политзаключенные. Однако известное французское издание, которое также показывало это событие, оконфузилось, указав принадлежность Киева к России.

Издание Le Figaro во время трансляции возвращения украинцев на родину указало в своей "картинке", что действо происходит в "Киеве, Россия".

Реклама

В тренде Лето отказывается уходить: синоптики обещают почти 30 градусов

Как сообщали новости "Сегодня", самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

Отметим, что международное сообщество приветствовало обмен между Украиной и Россией, увидев возможность к деэскалации конфликта между странами. Запад призвал продолжать в таком же духе. Так, президент США Дональд Трамп прокомментировал обмен пленными.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама